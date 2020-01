Pár rád ako sa dať dokopy po sviatkoch

Vianoce, návštevy medzi sviatkami, Silvester... Jedlo, pitie, sladkosti, rýchle cukry, ťažké jedlá...

Sviatočné chvíle, ako každý rok sa nesú v duchu trávenia času so svojimi blízkymi, ale aj času nad dobrým jedlom a pitím.

Samozrejme, je to čas pokoja a každému odporúčam, aby si v tomto období ľudia oddýchli, trávili čas so svojou rodinou a vypli hlavu od práce a každodenného stresu. Ale to neznamená prejedať sa, alebo piť nadmerné množstvo alkoholu. Množstvo ľudí a taktiež aj športovcov v tomto období totálne zvoľní, netrénuje, nešportuje, ba ani sa nehýbe z pohodlia domácej sedačky a k tomu keď pripočítame množstvo kcal prijatých zo sviatočných jedál - to sa môže rovnať len výsledku ukladania tuku.

Ako predísť tomuto ukladaniu tuku viete aj sami. Neprejedať sa, nepiť alkohol, dať si, vychutnávať ale s mierou a hýbať sa. Po sviatkoch je to klasický scenár aj vo fitness centrách - nátresk! Zrazu všetci chcú cvičiť, chudnúť... ale poviem Vám z reálneho hľadiska - pokiaľ je to len na chvíľku je to na nič.

Avšak nech je to ako chce, dnešný článok venujem tomu, ako sa naštartovať a začať pracovať na svojom novom - lepšom ja. Aspoň Vám poskytnem pár rád.

1. Určiť si priority v živote

Každý z nás má svoje priority - práca, rodina a samozrejme tie najdôležitejšie aspekty v našich životoch. Ale medzi ne by sme mali zaradiť aj prioritu byť zdravým človekom. A do tohto aspektu zapadá aj pohyb a fyzická aktivita. Bez nej naše telo degraduje. Určite si prioritu cvičiť aspoň 3x do týždňa. (A keď sa nepodarí 3x, tak aj 2x či 1x je lepšie ako vôbec)

2. Zlepšiť stravovacie návyky

Nepíšem tu teraz aby ste držali ukrutné diéty, z ktorých by ste mali mať akurát tak neustále pocit hladu a podráždenosti. Píšem tu o tom, aby ste zmenili najskôr niečo (napríklad nepiť sladené nápoje a nejesť sladkosti). Ďalej môžete urobiť to že napríklad obmedzíte všetko vyprážané, ďalej jesť menej jedál z múky, zaradiť viac ovocia, zdravých tukov v podobe orechov a avokáda a atď. Tých krokov je veľa. Začnite meniť a so zmenou príde aj lepší pocit, viac energie a verím, že Vás to začne baviť.

3. Určiť si čo vlastne chcem

Tento bod je dôležitý a vlastne mal by byť aj ako prvým. Dôležité je určiť si cieľ, či vôbec chcem riešiť svoj aktuálny stav tela. Či chcem cvičiť, jesť zdravšie a racionálnejšie. A keď sa už rozhodnem odpoveďou áno, tak čo od toho celého očakávam. Chcem schudnúť, alebo sa len lepšie cítiť a keď sa podarí niečo zhodiť budem rád? To si všetko treba upratať a usporiadať každý sám v sebe.

4. Spoliehajte sa sami na seba

Keď už ste sa rozhodli, začali ste pracovať na svojej zmene/premene, tak si treba uvedomiť nasledovné: robím to sám pre seba, pre svoje lepšie a zdravšie ja. Ak máte trénera, alebo poradcu, tak Vám určite radí, vedie Vás, ale ešte raz opakujem on za vás činky dvíhať nebude, nebude za vás dodržiavať stravu. Musíte to chcieť sami a naučiť sa tak aj disciplíne a zodpovednosti voči samému sebe, ktorá s týmto všetkým prichádza.

Myslím si, že ak pouvažujete nad týmito 4 bodmi, tak sa vydáte tým správnym smerom cesty za vašim cieľom.

Želám Vám veľa úspechu v Novom Roku 2020, veľa zdravia, šťastia a nech sa Vám podaria dosiahnúť Vaše osobné ciele.